На сколько вырастет пенсия в следующем году

В первую очередь вырастет минимальная пенсия в связи с увеличением прожиточного минимума. Если сейчас она находится на уровне 2093 гривны, то уже в начале 2024 года она вырастет до 2361 гривны.

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Напомним! Согласно проекту бюджета 2024 года, прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен.

Максимальная пенсия тоже вырастет до 23610 гривен против 20930 гривен в этом году. Повышение составит 2680 гривен.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Пенсионная система. Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен

За год средняя пенсия в Украине выросла почти на 20% до 5311 гривен.

Как изменится минимальная зарплата

В 2024 году запланировано двухэтапное увеличение минимальной заработной платы:

с 1 января 2024 года - до 7 100 гривен;

с 1 апреля 2024 года - до 8 000 гривен.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 6 700 гривен. На таком уровне она была установлена еще в октябре 2022 года и с тех пор не менялась.