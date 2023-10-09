На скільки зросте пенсія наступного року

В першу чергу зросте мінімальна пенсія у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Якщо зараз вона знаходиться на рівні 2 093 гривні, то вже на початку 2024 року вона зросте до 2 361 гривні.

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Нагадаємо! Згідно із проєктом бюджету 2024 року, прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень.

Максимальна пенсія теж зросте до 23 610 гривень проти 20 930 гривень цього року. Підвищення становитиме 2 680 гривень.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень

За рік середня пенсія в Україні зросла майже на 20% до 5 311 гривень.

Як зміниться мінімальна зарплата

У 2024 році заплановане двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024 року — до 7 100 гривень;

з 1 квітня 2024 року — до 8 000 гривень.

Наразі мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. На такому рівні її встановили ще у жовтні 2022 року і з того часу не змінювали.