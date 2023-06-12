Кому повысят пенсии

В июле перерасчет пенсий коснется как журналистов, ученых, так и чиновников. В тот период получат выплаты все вышедшие на отдых по специальным законам.

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Размер надбавок будет рассчитываться индивидуально. Кто сможет получить только 100 гривен, а кто - даже 1 000 гривен.

Напоминаем, что в марте этого года правительство провело масштабную индексацию пенсий. Выплаты были увеличены на 19,7%. Тогда размер повышения колебался от 100 до 1 500 гривен.

То есть, если ваша пенсия сейчас составляет 5 076 гривен, то после июльского повышения она может вырасти ориентировочно на 1 000 гривен – до 6 076 гривен.

Пенсии для военных

Военнослужащие с инвалидностью получают пенсии, зависящие от:

размера денежного довольствия конкретного лица;

причины инвалидности

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 60% денежного довольствия. Остальные лица с инвалидностью получают 40%.

В этом году перерасчет таких пенсий произошел в марте. Потому до конца 2023 года повышение уже не предполагается.