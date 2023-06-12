Кому підвищать пенсії

У липні перерахунок пенсій зачепить як журналістів, науковців, так і чиновників тощо. У той період отримають виплати усі, хто вийшов на відпочинок за спеціальними законами.

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Розмір надбавок розраховуватиметься індивідуально. Хтось зможе отримати лише 100 гривень, а хтось – навіть 1 000 гривень.

Нагадуємо, що у березні цього року уряд провів масштабну індексацію пенсій. Виплати було збільшено на 19,7%. Тоді розмір підвищення коливався від 100 до 1 500 гривень.

Тобто, якщо ваша пенсія зараз становить 5 076 гривень, то після липневого підвищення вона може зрости орієнтовно на 1 000 гривень – до 6 076 гривень.

Пенсії для військових

Військовослужбовці з інвалідністю отримують пенсії, які залежать від:

розміру грошового забезпечення конкретної особи;

причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 60% грошового забезпечення. Інші особи з інвалідністю отримують 40%.

Цього року перерахунок таких пенсій відбувся у березні. Тому до кінця 2023 року підвищення вже не передбачається.