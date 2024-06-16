Кто не имеет права на надбавку по возрасту
Законодательством предусмотрены ограничения для получения доплаты к пенсии по возрасту. Поэтому, возрастные надбавки не начисляют пенсионерам, пенсионные выплаты которых превышают 10 340 гривен.
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Однако,после достижения возраста 80 лет пенсионеры могут получить дополнительную финансовую компенсацию от государства. Но только в том случае, если они имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в быту.
Какие доплаты предусмотрены других для пенсионеров
В соответствии с законодательством, когда гражданин достигает определенного возраста, ему предоставляются следующие ежемесячные доплаты к пенсии:
- по достижении 70 лет - 300 гривен;
- после достижения 75 лет - 456 гривен;
- по достижении 80 лет - 570 гривен.
Для получения дополнительных выплат не нужно подавать никаких заявлений – они будут начислены автоматически на основе информации, содержащейся в базе Пенсионного фонда Украины.