Кто не имеет права на надбавку по возрасту

Законодательством предусмотрены ограничения для получения доплаты к пенсии по возрасту. Поэтому, возрастные надбавки не начисляют пенсионерам, пенсионные выплаты которых превышают 10 340 гривен.

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Однако,после достижения возраста 80 лет пенсионеры могут получить дополнительную финансовую компенсацию от государства. Но только в том случае, если они имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в быту.

Важно! Для получения этих выплат необходимо предъявить медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также доказать необходимость постоянной посторонней помощи.

Какие доплаты предусмотрены других для пенсионеров

В соответствии с законодательством, когда гражданин достигает определенного возраста, ему предоставляются следующие ежемесячные доплаты к пенсии:

по достижении 70 лет - 300 гривен;

после достижения 75 лет - 456 гривен;

по достижении 80 лет - 570 гривен.

Важно! Такие доплаты не добавляются между собой, а заменяются на доплаты большего размера по достижении соответствующего возраста.

Для получения дополнительных выплат не нужно подавать никаких заявлений – они будут начислены автоматически на основе информации, содержащейся в базе Пенсионного фонда Украины.