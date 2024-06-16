Хто не має права на надбавку за віком

Законодавством передбачені обмеження для отримання доплати до пенсії за віком. Відтак, вікові надбавки не нараховують пенсіонерам, пенсійні виплати яких перевищують 10 340 гривень.

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Однак, після досягнення віку 80 років пенсіонери можуть отримати додаткову фінансову компенсацію від держави. Проте, у тому випадку, якщо вони мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги у побуті.

Важливо! Для отримання цих виплат необхідно пред'явити медичні документи, які підтверджують діагноз, а також довести необхідність постійної сторонньої допомоги.

Які доплати передбачені інших для пенсіонерів

Відповідно до законодавства, коли громадянин досягає певного віку, йому надаються наступні щомісячні доплати до пенсії:

після досягнення 70 років — 300 гривень;

після досягнення 75 років — 456 гривень;

після досягнення 80 років — 570 гривень.

Важливо! Такі доплати не додаються між собою, а замінюються на доплати більшого розміру після досягнення відповідного віку.

Для отримання додаткових виплат не потрібно подавати жодних заяв – вони будуть нараховані автоматично на основі інформації, що міститься в базі Пенсійного фонду України.