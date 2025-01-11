Об этом в эфире 24 Канала разъяснил доктор экономических наук, член совета Нацбанка Украины Василий Фурман, отметив, что если брать отдельно категории, то, например, на овощи рост цен в Украине произошел на 40%, на электроэнергию – более чем на 60%. Хотя есть группы товаров, где было и снижение стоимости: одежда, обувь, сахар.

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Что влияет на рост цен и какой прогноз на 2025 год

По словам Фурмана, говоря о причинах роста цен, главным фактором, кроме войны, стало то, что в прошлом году в Украине был меньший урожай из-за жары. Аграрная отрасль показала "минус" в своем развитии, хотя в целом экономика выросла на 4% (по предварительным данным Минэкономики).

Если говорить о яйцах, на их стоимость тоже влияет ряд факторов, в частности сезонность, рост затрат на электроэнергию.

Одним из составляющих кормов для кур является комбикорм, он изготавливается из кукурузы. Если был маленький ее урожай, то соответственно стоимость тоже растет. Просматривается причинно-следственная связь,

– объяснил Фурман.

Согласно прогнозам Нацбанка Украины, до весны цены на товары будут расти, но, со слов Фурмана, в незначительной степени, а вот потом начнут снижаться и в конце 2025 года инфляция составит 6,9%. На определенные группы товаров цена будет увеличиваться, на другие – наоборот.

Напомним, в Госстате сообщили, что в декабре 2024 года инфляция на потребительском рынке выросла на 1,4%, по сравнению с ноябрем. В конце прошлого года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,8%, творог и сыр – на 2,9%, овощи – на 3,7%, молоко – на 4,2%, растительное масло – на 5,1%, сливочное масло – на 5,2%.