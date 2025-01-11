Про це в етері 24 Каналу роз'яснив доктор економічних наук, член ради Нацбанку України Василь Фурман, наголосивши, що якщо брати окремо категорії, то, наприклад, на овочі зростання цін в Україні відбулось на 40%, на електроенергію – на понад 60%. Хоча є групи товарів, де було й зниження вартості: одяг, взуття, цукор.

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Що впливає на зростання цін та який прогноз на 2025 рік

Зі слів Фурмана, говорячи про причини зростання цін, головним фактором, окрім війни, стало те, що минулого року в Україні був менший врожай через спеку. Аграрна галузь показала "мінус" у своєму розвитку, хоча в цілому економіка зросла на 4% (за попередніми даними Мінекономіки).

Якщо говорити про яйця, на їхню вартість теж впливає низка факторів, зокрема сезонність, зростання витрат на електроенергію.

Одним зі складників кормів для курей є комбікорм, він виготовляється з кукурудзи. Якщо був маленький її врожай, то відповідно вартість теж зростає. Проглядається причинно-наслідковий зв'язок,

– пояснив Фурман.

Згідно з прогнозами Нацбанку України, до весни ціни на товари зростатимуть, але, зі слів Фурмана, незначною мірою, а от потім почнуть знижуватись і наприкінці 2025 року інфляція складатиме 6,9%. На певні групи товарів ціна збільшуватиметься, на інші – навпаки.

Нагадаємо, у Держстаті повідомили, що у грудні 2024 року інфляція на споживчому ринку зросла на 1,4%, порівняно з листопадом. Наприкінці минулого року харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,8%, сир і м'який сир – на 2,9%, овочі – на 3,7%, молоко – на 4,2%, олія – на 5,1%, масло – на 5,2%.