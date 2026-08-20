Кто получит 3 100 гривен ко Дню Независимости в 2026 году

В целом выплаты к празднику установлены в размере от 450 гривен, что говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

На сегодняшний день 3 100 гривен предусмотрены:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам I группы;

людям, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Украинцы с II и III группами инвалидности получат 2 900 и 2 700 гривен соответственно.

Несколько меньшая выплата – 1 тысяча гривен – предусмотрена участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

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А 650 гривен получат члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак.

Наименьшая выплата – 450 гривен – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Напомним, что большинство украинцев смогут получить выплаты без обращения в ПФУ. Они будут автоматически перечислены вместе с пенсией или другими видами пособий.

Однако обратиться в Пенсионный фонд должны те украинцы, которые не являются пенсионерами. Также они не должны получать жилищные субсидии и льготы, а также не должны проходить службу.