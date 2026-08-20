Хто отримає 3 100 гривень до Дня Незалежності у 2026 році

Загалом виплати до свята встановлені у розмірі від 450 гривень, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Станом на сьогодні 3 100 гривень передбачені:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин I групи;

людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Українці з II групою та III групою інвалідності отримають 2 900 та 2 700 гривень відповідно.

Дещо менша виплата – 1 тисяча гривень – передбачена учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

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А 650 гривень отримають члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Найменша виплата – 450 гривень – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Нагадаємо, що більшість українців зможуть отримати виплати без звернення до ПФУ. Вони автоматично надійдуть з пенсією чи іншими видами допомог.

Однак звернутися до Пенсійного фонду мають ті українці, які не є пенсіонером чи пенсіонеркою. Також вони повинні не отримувати житлові субсидії та пільги, а також не проходити службу.