Покупка долларов

Покупка долларов выросла на 27,1% по сравнению с сентябрем, именно тогда украинцы купили 1,096 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Напомним! С начала года украинцы купили 9,626 миллиарда долларов.

Соответственно в октябре граждане купили рекордный за 12 лет объем валюты. Последний раз подобная сумма была зафиксирована в ноябре 2012 года – 1,523 миллиарда долларов.

В среднем курс доллара в октябре составлял 41,50 гривны. В общем цена валюты упала на 5 копеек.

В последнее время наличный обменный курс демонстрирует значительную зависимость от межбанковского рынка, где НБУ играет ключевую роль в установлении обменного курса. В частности, обменный курс на межбанковском рынке вырос на 10 копеек, достигнув 41,25 гривны за доллар.