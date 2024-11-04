Купівля доларів

Купівля доларів зросла на 27,1% порівняно з вереснем, саме тоді українці купили 1,096 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нагадаємо! Від початку року українці купили 9,626 мільярда доларів.

Відповідно у жовтні громадяни купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Востаннє подібна сума була зафіксована у листопаді 2012 року – 1,523 мільярда доларів.

В середньому курс долара у жовтні становив 41,50 гривні. Загалом ціна валюти впала на 5 копійок.

Останнім часом готівковий обмінний курс демонструє значну залежність від міжбанківського ринку, де НБУ відіграє ключову роль у встановленні обмінного курсу. Зокрема, обмінний курс на міжбанківському ринку зріс на 10 копійок, досягнувши 41,25 гривні за долар.