Влияет ли работа на полставки на страховой стаж в Украине

Как работа на полставки влияет на страховой стаж?

Период работы засчитывается в страховой стаж только тогда, когда за работника уплачен минимальный страховой взнос, объясняет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Европа или США: где лучшие пенсии в мире

Это правило касается и тех случаев, когда человек работает на неполную ставку или предприятие временно приостановило деятельность. При этом, проверить факт уплаты взносов можно в справке ОК-5.

Обратите внимание! Справку легко можно получить через приложение "Дія" или в сервисном центре ПФУ.

Какой минимальный страховой взнос в Украине?

Как отметили в ПФУ, в 2025 году, чтобы месяц работы зачислили в стаж, взнос должен быть не менее 22% от минимальной зарплаты.

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равен 1 760 гривен. Именно эта сумма гарантирует зачисление одного полного месяца страхового стажа.

Что нужно знать работающим пенсионерам: коротко о главном