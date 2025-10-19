Влияет ли работа на полставки на страховой стаж в Украине

Как работа на полставки влияет на страховой стаж?
Период работы засчитывается в страховой стаж только тогда, когда за работника уплачен минимальный страховой взнос, объясняет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Это правило касается и тех случаев, когда человек работает на неполную ставку или предприятие временно приостановило деятельность. При этом, проверить факт уплаты взносов можно в справке ОК-5.
Обратите внимание! Справку легко можно получить через приложение "Дія" или в сервисном центре ПФУ.
Какой минимальный страховой взнос в Украине?
Как отметили в ПФУ, в 2025 году, чтобы месяц работы зачислили в стаж, взнос должен быть не менее 22% от минимальной зарплаты.
В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равен 1 760 гривен. Именно эта сумма гарантирует зачисление одного полного месяца страхового стажа.
Пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на повышение пенсии за сверхурочный стаж. За каждый год работы сверх установленной нормы к пенсии добавляется 1% от ее размера.
Надбавку назначают за каждый полный год стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (для периодов после 2011 года) или более 25 и 20 лет соответственно (если стаж приобретен до 2011 года).