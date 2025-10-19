back button
укррус
Экономика Соцвыплаты Влияет ли работа на полставки на страховой стаж в Украине
time for reading5 мин

Влияет ли работа на полставки на страховой стаж в Украине

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
  • Размер страхового стажа зависит от уплаты взносов в Пенсионный фонд.
  • Это важно при оформлении работника на неполную ставку или остановке работы предприятия.
Как учитывается стаж
Как учитывается стаж / Фото Pexels

Размер страхового стажа зависит от того, уплачиваются ли взносы в Пенсионный фонд. Это важно в случаях, когда работника оформляют на неполную ставку или предприятие останавливает работу.

Как работа на полставки влияет на страховой стаж?

Период работы засчитывается в страховой стаж только тогда, когда за работника уплачен минимальный страховой взнос, объясняет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Европа или США: где лучшие пенсии в мире

Это правило касается и тех случаев, когда человек работает на неполную ставку или предприятие временно приостановило деятельность. При этом, проверить факт уплаты взносов можно в справке ОК-5.

Обратите внимание! Справку легко можно получить через приложение "Дія" или в сервисном центре ПФУ.

Какой минимальный страховой взнос в Украине?

Как отметили в ПФУ, в 2025 году, чтобы месяц работы зачислили в стаж, взнос должен быть не менее 22% от минимальной зарплаты.

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равен 1 760 гривен. Именно эта сумма гарантирует зачисление одного полного месяца страхового стажа.

Что нужно знать работающим пенсионерам: коротко о главном

  • Пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на повышение пенсии за сверхурочный стаж. За каждый год работы сверх установленной нормы к пенсии добавляется 1% от ее размера.

  • Надбавку назначают за каждый полный год стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (для периодов после 2011 года) или более 25 и 20 лет соответственно (если стаж приобретен до 2011 года).