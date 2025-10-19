back button
Економіка Соцвиплати Чи впливає робота на пів ставки на страховий стаж в Україні
Чи впливає робота на пів ставки на страховий стаж в Україні

Катерина Добровольська
Основні тези
Як враховується стаж
Як враховується стаж / Фото Pexels

Розмір страхового стажу залежить від того, чи сплачуються внески до Пенсійного фонду. Це важливо у випадках, коли працівника оформлюють на неповну ставку або підприємство зупиняє роботу.

Як робота на пів ставки впливає на страховий стаж?

Період роботи зараховується до страхового стажу лише тоді, коли за працівника сплачено мінімальний страховий внесок, пояснює 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Це правило стосується й тих випадків, коли людина працює на неповну ставку або підприємство тимчасово призупинило діяльність. При цьому, перевірити факт сплати внесків можна у довідці ОК-5.

Зверніть увагу! Довідку легко можна отримати через застосунок "Дія" або у сервісному центрі ПФУ.

Який мінімальний страховий внесок в Україні?

Як зауважили у ПФУ, у 2025 році, щоб місяць роботи зарахували до стажу, внесок має бути не меншим за 22% від мінімальної зарплати.

У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 760 гривень. Саме ця сума гарантує зарахування одного повного місяця страхового стажу.

Що потрібно знати працюючим пенсіонерам: коротко про головне

  • Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на підвищення пенсії за понаднормовий стаж. За кожен рік роботи понад встановлену норму до пенсії додається 1% від її розміру.

  • Надбавку призначають за кожен повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок (для періодів після 2011 року) або понад 25 і 20 років відповідно (якщо стаж набуто до 2011 року).