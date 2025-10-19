Чи впливає робота на пів ставки на страховий стаж в Україні

Як робота на пів ставки впливає на страховий стаж?

Період роботи зараховується до страхового стажу лише тоді, коли за працівника сплачено мінімальний страховий внесок, пояснює 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Європа чи США: де найкращі пенсії у світі

Це правило стосується й тих випадків, коли людина працює на неповну ставку або підприємство тимчасово призупинило діяльність. При цьому, перевірити факт сплати внесків можна у довідці ОК-5.

Зверніть увагу! Довідку легко можна отримати через застосунок "Дія" або у сервісному центрі ПФУ.

Який мінімальний страховий внесок в Україні?

Як зауважили у ПФУ, у 2025 році, щоб місяць роботи зарахували до стажу, внесок має бути не меншим за 22% від мінімальної зарплати.

У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 760 гривень. Саме ця сума гарантує зарахування одного повного місяця страхового стажу.

Що потрібно знати працюючим пенсіонерам: коротко про головне