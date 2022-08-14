В частности, экономист Сергей Фурса говорит, что он не надеялся бы на то, что Украина получит замороженные российские активы в качестве компенсации за убытки. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, такая вероятность есть, но чтобы это действительно произошло, нужно менять законодательство США, Британии и Европы.

К тому же, как заметил экономист, еще стоит вопрос, найдется ли на это политическая воля и не из-за отношения к Украине, а потому, что они боятся таким шагом напугать других инвесторов.

То есть даже если появится эта политическая воля и законодательство будет изменено, Украине нужно будет пройти еще очень долгий процесс. Поэтому теоретически это возможно, а практически в ближайшее время мы от россии денег не получим,

– считает Фурса.

По его мнению, для европейцев и американцев проще просто дать деньги Украине, чем забирать их у россии.

"Активы заморожены, но конфискация и заморозка – это разные вещи. Они боятся, что будет подрыв доверия к частной собственности в Британии, Штатах и Европе. А это важно, потому что эти страны являются топовыми именно потому, что там хранят свои деньги люди из других уголков мира благодаря безопасности", – объяснил он.

Экономист ответил, что сейчас для этих стран существует риск напугать условных инвесторов из Индии, Филиппин, Китая, Мадагаскара, ведь они могут подумать, что в европейских или американских банках опасно хранить деньги. А это гораздо большие суммы, чем сейчас 100 миллиардов долларов от россии.

Мы можем конфисковать и забрать деньги здесь в Украине. Но, честно говоря, у нас очень мало российских активов. И даже если мы их заберем, это не принесет каких-либо значительных денег в наш бюджет,

– подытожил Фурса.

Сергей Фурса о компенсации от россии и возвращении McDonald's: видео



К слову, недавно Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на миллиард гривен. Речь шла о незаконном бизнесе в Киевской и Житомирской областях.