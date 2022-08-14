Зокрема, економіст Сергій Фурса каже, що він би не сподівався на те, що Україна отримає заморожені російські активи як компенсацію за збитки. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, така ймовірність є, але щоб це дійсно сталося, треба змінювати законодавство США, Британії та Європи.

До того ж, як зауважив економіст, ще стоїть питання, чи знайдеться на це політична воля, і не через ставлення до України, а тому, що вони бояться таким кроком налякати інших інвесторів.

Тобто, навіть якщо з'явиться ця політична воля і законодавство буде змінено, Україні потрібно буде пройти ще дуже довгий процес. Тому теоретично це можливо, а практивно найближчим часом ми від росії грошей не отримаємо,

– вважає Фурса.

На його думку, для європейців і американців простіше просто дати гроші Україні, ніж забирати їх в росії.

"Активи заморожені, але конфіскація і заморозка – це різні речі. Вони бояться, що буде підрив довіри до приватної власності в Британії, Штатах та Європі. А це важливо, бо ці країни є топовими саме тому, що там зберігають свої гроші люди з інших куточків світу через безпеку", – пояснив він.

Економіст відповів, що зараз для цих країн є ризик налякати умовних інвесторів з Індії, Філіппін, Китаю, Мадагаскару, адже вони можуть подумати, що в європейських чи американських банках небезпечно зберігати гроші. А значно більші суми, ніж зараз 100 мільярдів доларів від росії.

Ми можемо конфіскувати і забрати гроші тут в Україні. Але, чесно кажучи, в нас дуже мало російських активів. І навіть якщо ми їх заберемо, це не принесе якихось значних грошей в наш бюджет,

– підсумував Фурса.

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До слова, нещодавно Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад мільярд гривень. Мовилось про незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях.