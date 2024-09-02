Кто сможет получить выплату для детей в Польше

Поскольку финансовые трудности могут существенно повлиять на возможность несовершеннолетних продолжать обучение, Польша ввела систему школьных выплат для семей с детьми. Сумма такой помощи может достигать 620 злотых (около 6 000 гривен).

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Впрочем, точный размер зависит от индивидуальных обстоятельств ученика и решений местных органов власти.

Школьная выплата в Польше на 2024/2025 учебный год доступна также для украинских учеников, которые оказались в трудном финансовом положении из-за исключительных жизненных обстоятельств. Это помощь, которая может помочь детям беженцев продолжить обучение в польских школах,

– говорится в сообщении.

Исходя из предоставленных документов и проблем, с которыми столкнулись заявители, решается вопрос о форме выдачи средств: будет определено, предоставлять ли их единовременно, или распределить на несколько частей.

В список исключительных обстоятельств, которые предоставляют украинским детям право на получение финансовой помощи, относятся:

потеря близкого человека;

экстренный выезд из страны из-за военных конфликтов;

заболевание члена семьи;

отсутствие стабильного дохода.

Интересно! Получение других выплат от государства не лишает права пользоваться Zasiłek Szkolny. Родители имеют право на школьную помощь независимо от того, участвуют в программах "Добрый старт" или "800+".

Как подать заявку на выплаты

Родителям или законным опекунам следует обратиться в местный муниципалитет по месту жительства ученика. Для этого нужно подготовить пакет документов, включая:

справки, подтверждающие сложную жизненную ситуацию (от органов опеки и попечительства, об отсутствии доходов и т.д.);

документы, подтверждающие легальность пребывания в Польше (номер PESEL UKR, карта побыту, карта временного проживания CUKR и т.д.);

дополнительные сведения (медицинские справки, выписки с банковских счетов).

Обратите внимание! Заявления претендентов на помощь рассматривают в индивидуальном порядке. Соответственно, время ожидания может составлять от нескольких дней до недель.