Кто сможет получить выплату для детей в Польше
Поскольку финансовые трудности могут существенно повлиять на возможность несовершеннолетних продолжать обучение, Польша ввела систему школьных выплат для семей с детьми. Сумма такой помощи может достигать 620 злотых (около 6 000 гривен).
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Впрочем, точный размер зависит от индивидуальных обстоятельств ученика и решений местных органов власти.
Школьная выплата в Польше на 2024/2025 учебный год доступна также для украинских учеников, которые оказались в трудном финансовом положении из-за исключительных жизненных обстоятельств. Это помощь, которая может помочь детям беженцев продолжить обучение в польских школах,
– говорится в сообщении.
Исходя из предоставленных документов и проблем, с которыми столкнулись заявители, решается вопрос о форме выдачи средств: будет определено, предоставлять ли их единовременно, или распределить на несколько частей.
В список исключительных обстоятельств, которые предоставляют украинским детям право на получение финансовой помощи, относятся:
- потеря близкого человека;
- экстренный выезд из страны из-за военных конфликтов;
- заболевание члена семьи;
- отсутствие стабильного дохода.
Интересно! Получение других выплат от государства не лишает права пользоваться Zasiłek Szkolny. Родители имеют право на школьную помощь независимо от того, участвуют в программах "Добрый старт" или "800+".
Как подать заявку на выплаты
Родителям или законным опекунам следует обратиться в местный муниципалитет по месту жительства ученика. Для этого нужно подготовить пакет документов, включая:
- справки, подтверждающие сложную жизненную ситуацию (от органов опеки и попечительства, об отсутствии доходов и т.д.);
- документы, подтверждающие легальность пребывания в Польше (номер PESEL UKR, карта побыту, карта временного проживания CUKR и т.д.);
- дополнительные сведения (медицинские справки, выписки с банковских счетов).
Обратите внимание! Заявления претендентов на помощь рассматривают в индивидуальном порядке. Соответственно, время ожидания может составлять от нескольких дней до недель.