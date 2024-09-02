Хто зможе отримати виплату для дітей у Польщі

Оскільки фінансові труднощі можуть суттєво вплинути на можливість неповнолітніх продовжувати навчання, Польща запровадила систему шкільних виплат для сімей з дітьми. Сума такої допомоги може досягати 620 злотих (близько 6 000 гривень).

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Втім, точний розмір залежить від індивідуальних обставин учня та рішень місцевих органів влади.

Шкільна виплата в Польщі на 2024/2025 навчальний рік доступна також для українських учнів, які опинилися у скрутному фінансовому становищі через виняткові життєві обставини. Це допомога, яка може допомогти дітям біженців продовжити навчання в польських школах,

– йдеться в повідомленні.

Виходячи з наданих документів та проблем, з якими зіткнулися заявники, вирішується питання про форму видачі коштів: буде визначено, чи надавати їх одноразово, чи розподілити на кілька частин.

До списку виняткових обставин, які надають українським дітям право на отримання фінансової допомоги, відносяться:

втрата близької особи;

екстрений виїзд з країни через військові конфлікти;

захворювання члена родини;

відсутність стабільного доходу.

Цікаво! Отримання інших виплат від держави не позбавляє права користуватися Zasiłek Szkolny. Батьки мають право на шкільну допомогу незалежно від того, чи беруть участь у програмах "Добрий старт" або "800+".

Як подати заявку на виплати

Батькам або законним опікунам слід звернутися до місцевого муніципалітету за місцем проживання учня. Для цього потрібно підготувати пакет документів, включаючи:

довідки, що підтверджують складну життєву ситуацію (від органів опіки та піклування, про відсутність доходів тощо);

документи, що підтверджують легальність перебування в Польщі (номер PESEL UKR, карта побиту, карта тимчасового проживання CUKR тощо);

додаткові відомості (медичні довідки, виписки з банківських рахунків).

Зауважте! Заяви претендентів на допомогу розглядають в індивідуальному порядку. Відповідно, час очікування може становити від кількох днів до тижнів.