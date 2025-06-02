Кто выплачивает пособие на погребение пенсионера

Родственникам умершего пенсионера или лицу, которое занимается его погребением, выплачивают помощь в размере двухмесячной пенсии, которую тот получал на момент смерти. Чтобы ее получить, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В том случае, когда умерший пенсионер получал пенсию военнослужащего, помощь на погребение будет составлять трехмесячную пенсию умершего. Однако она не может превышать пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 15 140 гривен в 2025 году.

Чтобы получить помощь на погребение пенсионера, нужно подать в Пенсионный фонд следующие документы:

заявление о выплате пособия на погребение;

документ, который удостоверяет личность того, кто получает помощь;

свидетельство о смерти пенсионера;

выписка из Государственного реестра о смерти пенсионера для получения выплат на погребение;

реквизиты банковского счета в формате ІВАN.

Стоит знать! Помощь на погребение не выплачивают, если пенсионера похоронили за счет государства.

Кто выплачивает пособие на погребение безработного

Если умер безработный человек или лицо, которое находилось на его иждивении, государство выплачивает пособие на погребение лицу, которое занималось его погребением. Размер выплат составляет 75% от установленной минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен.

Чтобы получить выплаты, стоит обратиться в центр занятости, где безработный состоял на учете с рядом документов:

документ, подтверждающий смерть безработного или лица, которая была на его иждивении (справка о смерти);

справка, которая удостоверяет пребывание лица на иждивении безработного;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, которая занималась погребением.

Если человек перед смертью не работал и не был зарегистрирован в центре занятости, члены семьи умершего могут обратиться к местной власти, чтобы получить помощь на погребение.

Важно! Если умерло застрахованное лицо, родственникам нужно обратиться к его работодателю. Он выплачивает пособие на погребение за счет соцстраха. Пенсионный фонд установил размер пособия на погребение застрахованного лица в размере 4 100 гривен.