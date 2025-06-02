Хто виплачує допомогу на поховання пенсіонера

Родичам померлого пенсіонера або особі, яка займається його похованням, виплачують допомогу у розмірі двомісячної пенсії, яку той отримував на момент смерті. Щоб її отримати, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У тому разі, коли померлий пенсіонер отримував пенсію військовослужбовця, допомога на поховання складатиме тримісячну пенсію померлого. Однак вона не може перевищувати п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 15 140 гривень у 2025 році.

Щоб отримати допомогу на поховання пенсіонера, потрібно подати до Пенсійного фонду такі документи:

заяву про виплату допомоги на поховання;

документ, який посвідчує особу того, хто отримує допомогу;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

витяг з Державного реєстру про смерть пенсіонера для отримання виплат на поховання;

реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

Варто знати! Допомогу на поховання не виплачують, якщо пенсіонера поховали коштом держави.

Хто виплачує допомогу на поховання безробітного

Якщо померла безробітна людина чи особа, яка перебувала на її утриманні, держава виплачує допомогу на поховання особі, яка займалася її похованням. Розмір виплат складає 75% від встановленої мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 8 000 гривень.

Щоб отримати виплати, варто звернутися до центру зайнятості, де безробітний перебував на обліку з низкою документів:

документ, що підтверджує смерть безробітного або особи, яка була на його утриманні (довідка про смерть);

довідка, яка засвідчує перебування особи на утриманні безробітного;

паспорт чи інший документ, який засвідчує особу, котра займалася похованням.

Якщо людина перед смертю не працювала і не була зареєстрована у центрі зайнятості, члени родини померлого можуть звернутися до місцевої влади, щоб отримати допомогу на поховання.

Важливо! Якщо померла застрахована особа, родичам потрібно звернутися до її роботодавця. Він виплачує допомогу на поховання коштом соцстраху. Пенсійний фонд встановив розмір допомоги на поховання застрахованої особи у розмірі 4 100 гривень.