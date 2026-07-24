Почему усиливается конкуренция за газ

Трейдеры надеялись, что дипломатия в конечном итоге возобладает и движение через Ормузский пролив, а вместе с ним и поставки СПГ, возобновится. Однако спустя пять месяцев после начала войны становится ясно, что эта ставка не сработала, пишет Bloomberg.

Поскольку боевые действия на Ближнем Востоке усилились, цены на газ вновь подскочили до самых высоких уровней с начала войны.

Из-за этого Европа значительно отстает от привычных темпов пополнения запасов.

Между тем азиатские страны, напротив, активно скупают СПГ, фактически забирая доступные партии у европейского рынка:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Пакистан, Бангладеш и Индия покупают газ по самым высоким ценам за последние годы.

Китай в июне увеличил закупки газа на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Япония активно закупает топливо для производства электроэнергии на газовых электростанциях.

В настоящее время, по подсчетам издания, импорт СПГ в Европу резко сократился, тогда как поставки в Азию, напротив, возобновились благодаря попыткам заменить утраченный катарский газ.

Чего опасаются в Европе

Впрочем, в Европе больше беспокоятся не о том, удастся ли получить достаточно газа на зиму, а о том, сколько за это придется заплатить.

Последний раз Европа сталкивалась с подобными трудностями в 2022 году, после резкого сокращения поставок трубопроводного газа из России. Тогда цены резко выросли.

Мы были похожи на лягушку, которую медленно варят в горячей воде. Вопрос лишь в том, выпрыгнет ли эта лягушка сейчас, когда цены на газ начали быстро расти,

– отметила бывшая руководительница газового направления BP Plc Анн-Софи Корбо.

Поэтому сейчас главный вопрос, по словам специалистов, заключается в том, выдержат ли домохозяйства и промышленность очередной скачок цен на отопление и электроэнергию всего через несколько лет после предыдущего энергетического кризиса.

Пока неясно, когда именно энергетические компании и правительства Европы будут готовы вступить в борьбу за поставки газа на зиму.

Напомним, из-за холодной зимы газовые резервы Европы в марте сократились до менее чем 30%. Это стал самый низкий показатель за последние четыре года.