Чому конкуренція за газ росте

Трейдери сподівалися, що дипломатія зрештою переможе і рух через Ормузьку протоку, а з ним і постачання СПГ, відновиться. Однак через п'ять місяців після початку війни стає зрозуміло, що ставка не спрацювала, пише Bloomberg.

Оскільки бойові дії на Близькому Сході посилилися, ціни на газ знову підскочили до найвищих рівнів від початку війни.

Через це Європа значно відстає від звичних темпів поповнення запасів.

Тим часом азійські країни, навпаки, активно скуповують СПГ, фактично забираючи доступні партії у європейського ринку:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пакистан, Бангладеш та Індія купують газ за найвищими цінами за останні роки.

Китай у червні збільшив закупівлі газу на 8,3% порівняно з тим же періодом минулого року.

Японія активно закуповує паливо для виробництва електроенергії на газових електростанціях.

Наразі, за підрахунками видання, імпорт СПГ до Європи різко скоротився, тоді як поставки до Азії навпаки відновилися завдяки спробам замістити втрачений катарський газ.

Чого побоюються в Європі

Втім, у Європі переймаються більше не тим, чи вдасться отримати достатньо газу на зиму, а скільки за це доведеться заплатити.

Востаннє Європа поставала перед схожими труднощами у 2022 році, після різкого скорочення постачання трубопровідного газу з Росії. Тоді ціни різко зросли.

Ми були схожі на жабу, яку повільно варять у гарячій воді. Питання лише в тому, чи вистрибне ця жаба зараз, коли ціни на газ почали швидко зростати,

– зазначила колишня керівниця газового напряму BP Plc Анн-Софі Корбо.

Тож наразі головне питання, за словами фахівців, полягає у тому, чи витримають домогосподарства та промисловість черговий стрибок цін на опалення та електроенергію усього через кілька років після попередньої енергетичної кризи.

Поки незрозуміло, коли саме енергетичні компанії та уряди Європи будуть готові вступити в боротьбу за поставки газу на зиму.

Нагадаємо, через холодну зиму газові резерви Європи у березні скоротилися до менш ніж 30%. Це стало найнижчим показником за останні чотири роки.