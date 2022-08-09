По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритетами бюджета будут армия и безопасность. Об этом политик заявил по итогам заседания правительства 9 августа.

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Социальные выплаты украинцам сохранят

Глава правительства заверил, что социальные выплаты по всем программам сохранят. В то же время, третий приоритет – макроэкономическая стабильность государства.

Кроме того, Кабмин планирует создать Фонд оперативного восстановления в рамках госбюджета. Международные доноры смогут направлять туда свои деньги, а также в этот фонд будут перечислять прибыль ряда государственных предприятий.

По словам Шмыгаля, правительство хочет направить конфискованные российские активы и ресурсы на восстановление жилья людей.

Мы готовимся ко всем вызовам. Повышаем нашу стойкость. Усиливаем нашу экономику. Не мы развязывали эту войну, но мы обязательно завершим ее победой Украины,

– подчеркнул премьер.

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Украине нужны 9 миллиардов долларов каждый месяц

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украине нужны деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета, почти вдвое превышающий предыдущие запросы.

В частности, речь идет о 9 миллиардах долларов каждого месяца, которые будут покрывать расходы на экстренное жилье, ремонт квартир для миллионов людей, а также базовый минимальный доход для украинцев, потерявших работу.

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