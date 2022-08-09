За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пріоритетами бюджету будуть армія та безпека. Про це політик заявив за підсумками засідання уряду 9 серпня.

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Соціальні виплати українцям збережуть

Глава уряду запевнив, що соціальні виплати за всіма програмами збережуть. Водночас третій пріоритет – макроекономічна стабільність держави.

Крім того, Кабмін планує створити Фонд оперативного відновлення у межах держбюджету. Міжнародні донори зможуть спрямовувати туди свої гроші, а також в цей фонд перераховуватимуть прибуток низки державних підприємств.

За словами Шмигаля, уряд хоче спрямувати конфісковані російські активи та ресурси на відновлення житла людей.

Ми готуємося до всіх викликів. Підвищуємо нашу стійкість. Посилюємо нашу економіку. Не ми розв'язували цю війну, але ми обов'язково завершимо її перемогою України,

– наголосив прем'єр.

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Україні потрібні 9 мільярдів доларів кожного місяця

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україні потрібні гроші, аби покрити дефіцит бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Зокрема, мовиться про 9 мільярдів доларів кожного місяця, які покриватимуть витрати на екстрене житло, ремонт помешкань для мільйонів людей, а також базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

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