Какова ситуация в сфере строительства России?

Уже около 20% российских девелоперов, занимающихся проектами строительства, дошли до грани банкротства вследствие сокращения продаж и высоких ставок. А совсем скоро количество потенциальных банкротов может вырасти до 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Больше всего пострадали компании, которые специализируются на массовом жилье, зависимом от ипотечного спроса.

Более 19 % застройщиков не могут вовремя сдать объекты и официально переносят сроки;

Задержки же сдачи более чем на полгода превращают их в "проблемные".

Проблемы в отрасли объясняются низким спросом, ограниченной поддержкой государства и оттоком ресурсов, которые тратятся на войну против Украины, а не на внутреннее развитие страны.

В итоге:

продажи сокращаются;

долговая нагрузка растет;

строительные проекты замораживаются.

Инвестиции в недвижимость в первом полугодии 2025 года упали на 44 %. Банки жестко отсеивают клиентов: в июне отклонили 50,6 % заявок на ипотеку,

– отмечают в разведке.

Даже клиенты, имеющие безупречную кредитную историю, не могут приобрести квартиры в ипотеку, ведь она стала практически недосягаемой. Реальная стоимость ипотеки вместе со страховками и комиссиями достигает не менее 25% годовых.

Такие ставки бьют не только по домохозяйствам, но и по бизнесу.

Часть "проблемных" кредитов в корпоративном сегменте во II квартале 2025 года выросла до 10,4 %, то есть или 111,9 миллиарда долларов.

Только за три месяца их доля увеличилась на 8,6 миллиарда долларов.

Очевидно, без государственной поддержки строительная отрасль России не сможет преодолеть кризис.

Власть уже начала рассматривать возможность введения моратория на банкротства застройщиков, внешнюю санацию и создание временных госфондов для достройки проблемных объектов,

– добавили в разведке.

Проблемы в области недвижимости России: что известно?