Яка ситуація у сфері будівництва Росії?

Вже близько 20% російських девелоперів, що займаються проєктами будівництва, дійшли до межі банкрутства внаслідок скорочення продажів та високих ставок. А зовсім скоро кількість потенційних банкрутів може зрости до 30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Найбільше постраждали компанії, які спеціалізуються на масовому житлі, залежному від іпотечного попиту.

Більш як 19 % забудовників не можуть вчасно здати об'єкти та офіційно переносять терміни;

Затримки ж здачі більш як на пів року перетворюють їх на "проблемні".

Проблеми у галузі пояснюються низьким попитом, обмеженою підтримкою держави та відтоком ресурсів, які витрачаються на війну проти України, а не на внутрішній розвиток країни.

У підсумку:

продажі скорочуються;

боргове навантаження зростає;

будівельні проєкти заморожуються.

Інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44 %. Банки жорстко відсіюють клієнтів: у червні відхилили 50,6 % заявок на іпотеку,

– зазначають у розвідці.

Навіть клієнти, що мають бездоганну кредитну історію, не можуть придбати квартири в іпотеку, адже вона стала практично недосяжною. Реальна вартість іпотеки разом зі страховками та комісіями досягає щонайменше 25 % річних.

Такі ставки б'ють не лише по домогосподарствах, але й по бізнесу.

Частина "проблемних" кредитів у корпоративному сегменті у ІІ кварталі 2025 року зросла до 10,4 %, тобто або 111,9 мільярда доларів.

Лише за три місяці їхня частка збільшилася на 8,6 мільярда доларів.

Вочевидь, без державної підтримки будівельна галузь Росії не зможе здолати кризу.

Влада вже почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об’єктів,

– додали у розвідці.

Проблеми у галузі нерухомості Росії: що відомо?