Что происходит в России

Это еще не страшный коллапс, а лишь медленное, почти незаметное завершение модели, которая больше не может спасти Москву, о чем отмечает Служба внешней разведки.

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Россия не обанкротится завтра. Но она уже доедает последнее,

– отметили в СВР Украины.

В чём же заключается проблема России? Ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже "похудела" — с 6,5% ВВП в феврале 2022 года до 1,8% в 202 году.

Кремль пытается найти решение, поэтому и продает золото. В частности, дефицит федерального бюджета только за первые месяцы 2026 года превысил 90% годового плана. Кроме того, нефтегазовые доходы в первом квартале просели почти на 45% — по сравнению с прошлым годом.

Что касается военных расходов: они всё больше покрываются не резервами, а банковскими кредитами. Но они никуда не исчезают, а просто "оседают" в корпоративных балансах как скрытая задолженность.

Однако уже и деньги – не главная проблема россиян. Даже если нефть все-таки подорожает, а нефтегазовые поступления восстановятся, страна не сможет быстро конвертировать их в оружие или военных. Дело в том, что западные санкции и экспортный контроль отрезали государство от критически важных технологий и оборудования.

Рынок труда уже перегрет.

Промышленные мощности загружены до предела.

Увеличение бюджетных расходов не приводит к пропорциональному росту производства, но подпитывает инфляцию.

Единственное спасение для Москвы — это Пекин. Доля Китая во внешней торговле России уже достигла 35%, а зависимость от китайских товаров двойного назначения в отдельных категориях превышает 80%.

Китайцы стали для россиян поставщиком компонентов, источником технологий и финансовым посредником. В то же время не всё так радужно для Кремля — угроза вторичных санкций заставляет власти Китая сохранять дистанцию.

В то же время авторы исследования прямо заявляют, что у западных стран есть "окно возможностей", которым следует воспользоваться:

более жесткий экспортный контроль;

давление на китайские компании, работающие с Россией;

дополнительные торговые ограничения.

Важно также более эффективное применение ценового потолка на нефть и перекрытие схем обхода санкций через "теневой флот".

Что ещё известно о проблемах России

Российский Минфин прогнозирует, что совокупный дефицит региональных бюджетов в 2026 году достигнет 1,9 триллиона рублей (это 26,6 миллиарда долларов). А более 20 субъектов федерации уже официально признаны финансово проблемными.

Эксперты считают, что в течение следующих десяти лет России придется выплатить не менее 15% валового внутреннего продукта на проценты по обслуживанию долга. А это примерно весь действующий объем задолженности страны.