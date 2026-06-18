Що відбувається у Росії

Це ще не страшний колапс, а лише повільне, майже непомітне завершення моделі, яка більше не може врятувати Москву, про що зазначає Служба зовнішньої розвідки.

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Росія не збанкрутує завтра. Але вона вже доїдає останнє,

– зазначили у СЗР України.

Такий висновок випливає зі спільної доповіді Кільського інституту світової економіки (IfW) та Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) під назвою "Endgame: The State of the Russian Economy".

У чому ж полягає проблема Росії? Ліквідна частина Фонду національного добробуту вже "схудла" – з 6,5% ВВП у лютому 2022 року до 1,8% у 202 році.

Кремль намагається знайти рішення, тому й продає золото. Зокрема, дефіцит федерального бюджету лише за перші місяці 2026 року перевалив за 90% річного плану. Крім того, нафтогазові доходи в першому кварталі провалилися майже на 45% – відносно минулого року.

Щодо воєнних витрат: вони все більше покриваються не резервами, а банківськими кредитами. Але вони нікуди не зникають, а просто "осідають" у корпоративних балансах як прихована заборгованість.

Проте вже й гроші – не головна проблема росіян. Навіть якщо нафта таки подорожчає, а нафтогазові надходження відновляться, країна не зможе швидко конвертувати їх у зброю чи військових. Річ у тім, що західні санкції та експортний контроль відрізали державу від критичних технологій й обладнання.

Ринок праці вже перегрітий.

Промислові потужності завантажені на максимум.

Збільшення бюджетних видатків не дає пропорційного виходу у виробництві, але підживлює інфляцію.

Єдиний порятунок для Москви – це Пекін. Частка Китаю у зовнішній торгівлі Росії вже сягнула 35%, а залежність від китайських товарів подвійного призначення в окремих категоріях перевищує всі 80%.

Китайці стали для росіян постачальником компонентів, джерелом технологій та фінансовим посередником. Водночас не все так радісно для Кремля – загроза вторинних санкцій змушує владу Китаю зберігати дистанцію.

Водночас автори дослідження прям кажуть, що західні країни мають "вікно можливостей", яке слід використати:

жорсткіший експортний контроль;

тиск на китайські компанії, що працюють з Росією;

додаткові торгівельні обмеження.

Важливим є також ефективніше застосування стелі цін на нафту й перекриття схем обходу санкцій через "тіньовий флот".

Що ще відомо про проблеми Росії

Російськикй Мінфін прогнозує, що сукупний дефіцит регіональних бюджетів у 2026 році сягне 1,9 трильйона рублів (це 26,6 мільярда доларів ). А понад 20 суб'єктів федерації вже офіційно визнані фінансово проблемними.

Експерти вважають, що протягом наступних десяти років Росії доведеться виплатити щонайменше 15% валового внутрішнього продукту на відсотки з обслуговування боргу. А це приблизно весь чинний обсяг заборгованості країни.