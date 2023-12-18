Сколько валюты продал НБУ

Так что с 11 по 15 декабря НБУ продал 720,65 миллиона долларов из резервов на межбанке. Этот объем значительно выше среднего показателя в течение 2023 года – 534,82 миллиона долларов.

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За этот год регулятор успел продать на межбанке 26,741 миллиарда долларов, что превышает показатели прошлого года.

К слову, в НБУ ожидали подобного увеличения интервенций в конце года. Еще раньше заместитель главы НБУ Юрий Гелетий рассказывал, что средний показатель продажи валюты в день в ноябре составил 112 миллионов долларов, тогда как в декабре – 147 миллионов долларов.

Каким будет курс этой недели

Банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на валютный рынок больше всего будет влиять новая тактика НБУ. Есть шанс, что регулятор немного увеличит предложение.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важным для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других банков. На наличном рынке возникло явление конкуренции курсов между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 - 0,6 гривны. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми сейчас достаточно приемлема.

Между наличным и безналичным курсом разница и дальше будет незначительной. В целом на валютном рынке будут наблюдаться следующие тенденции: