Скільки валюти продав НБУ
Тож з 11 по 15 грудня НБУ продав 720,65 мільйона доларів з резервів на міжбанку. Цей обсяг значно вищий за середній показник протягом 2023 року – 534,82 мільйона доларів.
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Загалом за цей рік регулятор встиг продати на міжбанку 26,741 мільярда доларів, що перевищує показники минулого року.
До слова у НБУ очікували подібного збільшення інтервенцій наприкінці року. Ще раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповідав, що середній показник продажу валюти на день у листопаді становив 112 мільйонів доларів, тоді як в грудні – 147 мільйонів доларів.
Яким буде курс цього тижня
Банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на валютний ринок найбільше впливатиме нова тактика НБУ. Є шанс, що регулятор трохи збільшить пропозицію.
Важливим для подальшого розвитку ринку є скасування валютних обмежень для банків та інших фінустанов. На готівковому ринку виникло явище "конкуренції курсів" між комбанками та обмінними пунктами, а різниця між безготівковим та готівковим курсами вже не перевищує 0,5 – 0,6 гривні. Тобто, на ринку замість 3-х курсів (міжбанківського, банківського та обмінних пунктів) зараз фактично є лише 2: безготівковий та готівковий, різниця між якими зараз є досить прийнятною.
Між готівковим та безготівковим курсом різниця й надалі буде незначною. Загалом на валютному ринку спостерігатимуться такі тенденції:
- на міжбанку долар коливатиметься у межах 36,5 – 37,5 гривень, євро – 39 – 40,5 гривень;
- готівковий ринок теж визначається коливаннями, очікувані значення у цьому секторі такі: 36,8 – 37,8 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро;
- різниця між курсом покупки та продажу не буде більшою за 0,3 гривні, при цьому це ж значення на міжбанку не буде більшим за 0,1 гривні;
- щоденні зміни на міжбанку не будуть більш як 0,2 гривні.