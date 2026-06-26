Выгодно ли работать после выхода на пенсию?

Украинцы, которые по достижении пенсионного возраста решают не оформлять пенсию сразу, а продолжают официально работать, могут рассчитывать на более высокие выплаты в будущем.

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Это связано с тем, что при назначении пенсии учитывается не только дополнительный страховой стаж, но и специальная надбавка за отсрочку выхода на заслуженный отдых.

В Пенсионном фонде поясняют, что если человек обращается за пенсией позже, чем приобрел право на её назначение, размер выплаты увеличивается.

В частности, за каждый полный месяц отсрочки пенсия повышается:

на 0,5%, если обращение отложено менее чем на 60 месяцев;

на 0,75% за каждый месяц, если человек работает более пяти лет после достижения пенсионного возраста.

Например, если отложить оформление пенсии на один год, её размер может вырасти примерно на 6%. Соответственно, чем дольше человек официально работает и не оформляет пенсию, тем более ощутимым может быть будущее повышение.

Пересчитывают ли пенсию работающим пенсионерам?

Если человек уже оформил пенсию, но продолжает работать, это также может повлиять на размер его выплат. Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа.

Кроме того, за каждый полный год работы сверх установленного минимума предусмотрена доплата в размере 1% от расчетного размера пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Таким образом, официальное трудоустройство после выхода на пенсию позволяет не только совмещать зарплату с пенсионными выплатами, но и создает основания для их дальнейшего увеличения.

Какой страховой стаж потребуется в 2026 году?

В 2026 году требования к страховому стажу вновь повысились. Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Именно поэтому для многих украинцев продолжение официальной работы после 60 лет является возможностью не только увеличить страховой стаж, но и в будущем получать более высокую пенсию.