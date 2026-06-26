Чи вигідно працювати після виходу на пенсію?

Українці, які після досягнення пенсійного віку вирішують не оформлювати пенсію одразу, а продовжують офіційно працювати, можуть розраховувати на вищі виплати у майбутньому.

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Це пов'язано з тим, що під час призначення пенсії враховується не лише додатковий страховий стаж, а й спеціальне підвищення за відтермінування виходу на заслужений відпочинок.

У Пенсійному фонді пояснюють, що якщо людина звертається за пенсією пізніше, ніж набула право на її призначення, розмір виплати збільшується.

Зокрема, за кожен повний місяць відтермінування пенсія підвищується:

на 0,5%, якщо звернення відкладено менш ніж на 60 місяців;

на 0,75%, за кожен місяць, якщо людина працює понад п'ять років після досягнення пенсійного віку.

Наприклад, якщо відкласти оформлення пенсії на один рік, її розмір може зрости приблизно на 6%. Відповідно, що довше людина офіційно працює та не оформлює пенсію, то відчутнішим може бути майбутнє підвищення.

Чи перераховують пенсію працюючим пенсіонерам?

Якщо людина вже оформила пенсію, але продовжує працювати, це також може вплинути на розмір її виплат. Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого страхового стажу.

Крім того, за кожен повний рік роботи понад встановлений мінімум передбачено доплату у розмірі 1% від розрахункового розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.

Таким чином, офіційне працевлаштування після виходу на пенсію дозволяє не лише поєднувати зарплату з пенсійними виплатами, а й створює підстави для їх подальшого збільшення.

Який страховий стаж потрібен у 2026 році?

У 2026 році вимоги до страхового стажу знову зросли. Для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Саме тому для багатьох українців продовження офіційної роботи після 60 років є можливістю не лише збільшити страховий стаж, а й у майбутньому отримувати вищу пенсію.