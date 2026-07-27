Стоит ли работать пенсионерам

В то же время для увеличения учитываются только полные месяцы работы, о чем сообщил Пенсионный фонд Украины .

В частности, повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

При назначении пенсии "с отсрочкой" основной размер выплаты растет:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Человек, стремящийся отложить назначение пенсии, должен обратиться в Пенсионный фонд до того, как достигнет пенсионного возраста. Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению – со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полнолуние страхового стажа (в частности, суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня.

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Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже – пенсия назначается со дня обращения,

– отметили в ПФУ.

Следует добавить, что не устанавливается повышение пенсии украинцам, которым раньше назначалась пенсия другого вида, по другим законам или в другой стране.

Пожилые люди могут сами решать, нужно ли им работать после выхода на пенсию. А достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника именно по инициативе работодателя.

Напомним, что украинцы также могут докупить страховой стаж . Это актуально, если его не хватает для выхода на пенсию. Один год стажа в 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 1902,34 гривны в месяц.