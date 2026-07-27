Чи варто працювати пенсіонерам

Водночас для збільшення враховуються тільки повні місяці роботи, про що повідомив Пенсійний фонд України.

Зокрема, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

При призначенні пенсії "з відстрочкою" основний розмір виплати зростає:

на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Людина, яка прагне відкласти призначення пенсії, має звернутися до Пенсійного фонду до того, як досягне пенсійного віку. Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням – з дня, який настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (зокрема, сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня.

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Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, — пенсія призначається з дня звернення,

– наголосили у ПФУ.

Слід також додати, що не встановлюється підвищення пенсії українцям, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами або в іншій країні.

Люди похилого віку можуть самі вирішувати, чи потрібно їм працювати після виходу на пенсію. А досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника – саме за ініціативою роботодавця.

Нагадаємо, що українці також можуть докупити страховий стаж. Це актуально, якщо його бракує для виходу на пенсію. Один рік стажу у 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць.