Сколько Россия будет тратить на армию?
Удерживать расходы на оборону на высоком уровне Россия будет как минимум следующие три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников, Кремль собирается и в дальнейшем тратить ежегодно триллионы рублей на армию:
- В 2026 году расходы на оборону немного сократятся до 12,6 триллиона рублей (151 миллиарда долларов);
- Однако уже в 2027 году расходы вырастут до 13,6 триллиона рублей, то есть примерно до уровня 2025 года;
- Прогнозируемые расходы на оборону на 2028 год почти такие же – 13,05 триллиона рублей.
Москва идет на такой шаг даже несмотря на то, что из-за полномасштабного вторжения в Украину, разрекламированные властями дорогие социальные программы и сокращение доходов от энергоресурсов финансовое положение России значительно осложнилось.
Дополнительное сокращение резервов – Национальный фонд благосостояния имеет лишь около 4 триллионов рублей в свободном доступе – усложняет правительству закрытия бюджетной бреши,
– отмечает издание.
В итоге ожидается, что дефицит российского бюджета в течение еще трех лет будет сохраняться в среднем на уровне 1,4% ВВП, даже несмотря на второе повышение налогов с начала войны.
Что известно о военном бюджете России?
В России государственный бюджет на 2026 год уже называют "военным", поскольку основные суммы средств направят на оборону и военно-промышленный комплекс.
- По сообщению Центра противодействия дезинформации, российские власти заставляет регионы усиливать поддержку войны, а все ресурсы идут на военные нужды.
- В итоге, как отмечается, россияне останутся без дорог, больниц и программ развития. Зато получат стагнацию экономики и рост бедности.
Какова ситуация в российском бюджете?
Правительство России активно ищет дополнительные источники финансирования, чтобы выполнить все свои обязательства, в частности по расходам на войну и социальные программы. Одним из вариантов является сокращение расходов в невоенных сферах, что может затронуть инфраструктурные проекты, субсидии для убыточных санаториев или финансирование футбольных клубов.
Кроме того, Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%. По оценке Минфина, это повышение позволит привлечь около 1,2 триллиона рублей (примерно 14,3 миллиарда долларов) дополнительных доходов. Главная цель таких мер – обеспечить финансирование военных расходов и уменьшить растущий бюджетный дефицит.