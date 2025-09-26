Скільки Росія витрачатиме на армію?

Утримувати витрати на оборону на високому рівні Росія буде щонайменше наступні три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, Кремль збирається й надалі витрачати щороку трильйони рублів на армію:

У 2026 році витрати на оборону трохи скоротяться до 12,6 трильйона рублів (151 мільярда доларів);

Проте вже у 2027 році видатки зростуть до 13,6 трильйона рублів, тобто приблизно до рівня 2025 року;

Прогнозовані видатки на оборону на 2028 рік майже такі ж – 13,05 трильйона рублів.

Москва йде на такий крок навіть попри те, що через повномасштабне вторгнення до України, розрекламовані владою дорогі соціальні програми та скорочення доходів від енергоресурсів фінансове становище Росії значно ускладнилось.

Додаткове скорочення резервів – Національний фонд добробуту має лише близько 4 трильйонів рублів у вільному доступі – ускладнює уряду закривання бюджетної прогалини,

– зазначає видання.

У підсумку очікується, що дефіцит російського бюджету протягом ще трьох років зберігатиметься в середньому на рівні 1,4% ВВП, навіть попри друге підвищення податків від початку війни.

Що відомо про військовий бюджет Росії?

У Росії державний бюджет на 2026 рік вже називають "воєнним", оскільки основні суми коштів спрямують на оборону та військово-промисловий комплекс.

За повідомленням Центру протидії дезінформації, російська влада змушує регіони посилювати підтримку війни, а всі ресурси йдуть на військові потреби.

У підсумку, як зазначається, росіяни залишаться без доріг, лікарень та програм розвитку. Натомість отримають стагнацію економіки та зростання бідності.

Яка ситуація у російському бюджеті?