Проиндексировали ли пенсии по инвалидности

Выплаты для лиц с инвалидностью были проиндексированы на 11,5%. Однако их размер определяется индивидуально, рассказывает 24 Канал со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.

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В частности, она зависит от средней зарплаты в Украине за три года до выхода на пенсию, коэффициента страхового стажа и коэффициента зарплаты. Впрочем, она не может быть меньше прожиточного минимума, который сейчас равен 2 361 гривне.

Важно! Из-за такого подхода точную сумму пенсии для каждого установить сложно. В целом же пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет примерно 50% от того, что они могли бы получать по возрасту.

Кто получает пенсию по инвалидности без страхового стажа

По словам Сергея Коробкина, если человек получил инвалидность с детства, не может работать из-за физических ограничений и не имеет страхового стажа, пенсия ему не назначается. В таком случае можно оформить только государственную социальную помощь через органы социальной защиты.

Сейчас размер такой помощи сейчас составляет 2 361 гривну. И даже после индексации пенсий в 2025 году ее размер не изменился.