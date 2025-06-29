Чи проіндексували пенсії по інвалідності

Виплати для осіб з інвалідністю було проіндексовано на 11,5%. Однак їхній розмір визначається індивідуально, розповідає 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.

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Зокрема, вона залежить від середньої зарплати в Україні за три роки до виходу на пенсію, коефіцієнта страхового стажу та коефіцієнта зарплати. Втім, вона не може бути меншою за прожитковий мінімум, який наразі дорівнює 2 361 гривні.

Важливо! Через такий підхід точну суму пенсії для кожного встановити складно. Загалом же пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить приблизно 50% від того, що вони могли б отримувати за віком.

Хто отримує пенсію по інвалідності без страхового стажу

За словами Сергія Коробкіна, якщо людина отримала інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження та не має страхового стажу, пенсія їй не призначається. В такому разі можна оформити лише державну соціальну допомогу через органи соціального захисту.

Нині розмір такої допомоги наразі становить 2 361 гривню. І навіть після індексації пенсій у 2025 році її розмір не змінився.