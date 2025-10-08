Какой закон приняла Верховная Рада?

В среду, 8 октября, народные депутаты приняли закон №13174, направленный на защиту прав на землю украинцев, потерявших недвижимость в результате боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой Верховную Раду.

Закон предусматривает, что бывшие владельцы зданий, которые были разрушены российскими оккупантами, будут иметь возможность получить участки в собственность без земельных торгов. Такие же преимущества будут предоставлять и их наследникам.

Решение позволяет пострадавшим владельцам жилья строительство без обязательной разработки градостроительной документации:

передавать землю в собственность;

предоставлять участки в пользование;

изменять целевое назначение участков.

Однако действует ключевое условие – целевое назначение должно соответствовать назначению объекта недвижимости до разрушения.

Соответствующая норма будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания.

Также закон освобождает от арендной платы дипломатические учреждения в случаях, предусмотренных международными договорами.

Кроме того, он позволяет:

изменять при необходимости размеры охранных зон, идущих вокруг магистральных трубопроводов;

и уточнять статус прудов как водных объектов местного значения.

По закону, будет прощена процедура экологической оценки для объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса, но только на время военного положения.

Важно! Заметим, что украинцы, чье жилье было разрушено или уничтожено из-за российских обстрелов, могут получить компенсацию по программе еВідновлення. В конце августа правительство одобрило выделение еще 4,8 миллиарда гривен на эту программу, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье?