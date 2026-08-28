Что известно об атаках россиян

В результате очередной атаки сгорел один из складов компании YASNO, что сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

Сергей Коваленко Генеральный директор компании YASNO Самое главное – все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение.

Коваленко рассказал, что на этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций. Большая часть его повреждена, а то, что уцелело, уже перемещено на другие склады.

Сейчас оцениваем убытки. И хочу, чтобы вы знали главное: несмотря на атаку, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами – по качеству и срокам установки СЭС и УЗЭ,

– написал Сергей Коваленко.

Он также добавил, что нехватки оборудования не будет, ведь имеются все необходимые резервы.

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Также стало известно об атаке на складское помещение в поселке Чубинское Киевской области. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ от 28 августа.

Вчера в результате атаки были уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей, которые хранились на складе в Чубинском Киевской области, арендованном ЮНИСЕФ,

– отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это препятствует доставке жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Особенно в преддверии еще одной суровой зимы.

Напомним, что Россия продолжает наносить удары по Украине. В частности, утром 28 августа стали известны последствия атак на книжные издательства.

Также россияне провели атаку на "Эпицентр" в Запорожье. Кроме того, в городе разрушили завод "Хортица".

Более того, в правительстве заявили, что Россия уничтожила около 90% логистики продуктов питания торговыми сетями. Однако дефицита товаров в стране не ожидается.