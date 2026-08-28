Що відомо про атаки росіян

Внаслідок чергової атаки згорів один зі складів компанії YASNO, про що повідомив Генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

Сергій Коваленко Генеральний директор компанії YASNO Найголовніше – усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення.

Коваленко розповів, що на цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість з них пошкоджена, а те що вціліло, вже перемістили на інші склади.

Зараз оцінюємо збитки. І хочу, щоб ви знали головне: попри атаку, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами – за якістю та термінами встановлення СЕС і УЗЕ,

– написав Сергій Коваленко.

Він також додав, що обладнання не бракуватиме, адже є всі необхідні резерви.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також стало відомо про атаку по складському приміщенні у селищі Чубинське Київської області. Про це йдеться у заяві Юнісеф від 28 серпня.

Учора внаслідок атаки було знищено життєво необхідні товари для дітей і сімей, які зберігалися на складі в Чубинському Київської області, орендованому ЮНІСЕФ,

– зазначено у дописі.

Наголошується, що це перешкоджає доставці життєво важливої допомоги найбільш вразливим верствам населення. Особливо напередодні ще однієї суворої зими.

Нагадаємо, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, вранці 28 серпня стали відомі наслідки атак по книжкових видавництвах.

Також росіяни атакували "Епіцентр" у Запоріжжі. Крім того, у місті зруйнували завод "Хортиця".

Ба більше, в уряді заявили, що Росія знищила близько 90% логістики продуктів харчування торгівельними мережами. Однак дефіциту товарів в країні не очікується.