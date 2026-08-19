Дроны и проблемы на НПЗ ударили по рынку моторных масел

В России фиксируются перебои с поставками автомобильных масел и дефицит отдельных позиций, передает российский "Коммерсантъ". Участники рынка связывают ситуацию, в частности, с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах после атак дронов, сокращением доступности сырья и сложностями с импортом.

Отдельной проблемой стала нехватка присадок, необходимых для производства смазочных материалов. Их значительную часть российские производители традиционно импортируют, тогда как базовые компоненты в основном производят внутри страны.

По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Андреева, за последние два месяца цены на некоторые автомобильные масла выросли в 1,5 – 2 раза. При этом сроки поставки увеличились с примерно двух дней до двух недель.

Часть популярных позиций вообще исчезла из продажи. Из-за этого автосервисам приходится обращаться к посредникам и покупать остатки продукции, которую производители успели отгрузить ранее.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время эксперты отмечают, что говорить о полномасштабном дефиците всех автомобильных масел пока рано. Больше всего проблем наблюдается с импортной, премиальной и оригинальной продукцией, тогда как локальное производство в целом продолжает работать.

Цены уже выросли на 15 – 20%: что будет дальше

По оценке директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, с начала года автомобильные масла в России подорожали примерно на 15 – 20% в зависимости от бренда и конкретной продукции. В отдельных случаях подорожание может достичь 40%.

Цены на импортные масла, по данным представителей рынка, могли вырасти еще более существенно. Среди причин называют подорожание нефти, логистические расходы, валютные колебания и ограниченную доступность отдельных компонентов.

Дополнительное давление на рынок создает ситуация с топливом. Из-за проблем с качеством бензина часть автомобилей может использовать топливо с более низкими экологическими стандартами. Такое топливо способно быстрее ухудшать свойства моторного масла, из-за чего автовладельцам приходится сокращать интервалы между его заменами.

Таким образом, даже при отсутствии общего дефицита спрос на отдельные виды масел может вырасти. Если перебои с поставками сырья и продукции будут продолжаться, российский авторынок рискует столкнуться с новыми скачками цен.

В то же время эксперты отмечают, что повторение масштабного дефицита, наблюдаемого на топливном рынке России, в случае с моторными маслами пока маловероятно. Однако доступность отдельных брендов, вязкостей и специализированных продуктов остается проблематичной.

Тем временем вторая волна топливного кризиса накрывает Россию. В воскресенье, 16 августа, бензин или дизельное топливо были доступны лишь на 28,1% АЗС по стране, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 41%.