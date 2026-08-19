Дрони та проблеми на НПЗ вдарили по ринку олив

У Росії фіксують перебої з постачанням автомобільних мастил і дефіцит окремих позицій, передає російський "Коммерсантъ". Учасники ринку пов'язують ситуацію, зокрема, з позаплановими ремонтами на нафтопереробних заводах після атак дронів, скороченням доступності сировини та складнощами з імпортом.

Окремою проблемою стала нестача присадок, необхідних для виробництва мастильних матеріалів. Їх значну частину російські виробники традиційно імпортують, тоді як базові компоненти переважно виготовляють усередині країни.

За словами керівника сервісного напрямку автомобільного маркетплейсу Fresh Володимира Андрєєва, за останні два місяці ціни на деякі автомобільні оливи зросли у 1,5 – 2 рази. Водночас терміни постачання збільшилися з приблизно двох днів до двох тижнів.

Частина популярних позицій взагалі зникла з продажу. Через це автосервісам доводиться звертатися до посередників і купувати залишки продукції, яку виробники встигли відвантажити раніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас експерти наголошують, що говорити про повномасштабний дефіцит усіх автомобільних олив поки зарано. Найбільше проблем спостерігається з імпортною, преміальною та оригінальною продукцією, тоді як локальне виробництво загалом продовжує працювати.

Ціни вже зросли на 15 – 20%: що буде далі

За оцінкою директорки мережі автосервісів Fit Service Тетяни Овчиннікової, від початку року автомобільні мастила в Росії подорожчали приблизно на 15 – 20% залежно від бренду та конкретної продукції. В окремих випадках подорожчання може сягнути 40%.

На імпортні оливи ціни, за даними представників ринку, могли зрости ще суттєвіше. Серед причин називають дорожчу нафту, логістичні витрати, валютні коливання та обмежену доступність окремих компонентів.

Додатковий тиск на ринок створює ситуація з пальним. Через проблеми з якістю бензину частина автомобілів може використовувати паливо нижчих екологічних стандартів. Таке пальне здатне швидше погіршувати властивості моторної оливи, через що автовласникам доводиться скорочувати інтервали між її замінами.

Таким чином, навіть за відсутності загального дефіциту попит на окремі види мастил може зрости. Якщо перебої з постачанням сировини та продукції триватимуть, російський авторинок ризикує зіткнутися з новими стрибками цін.

Водночас експерти зазначають, що повторення масштабного дефіциту, який спостерігається на паливному ринку Росії, для моторних олив наразі малоймовірне. Проте доступність окремих брендів, в'язкостей і спеціалізованих продуктів залишається проблемною.

Тим часом друга хвиля паливної кризи накриває Росію. У неділю, 16 серпня, бензин або дизельне пальне були доступні лише на 28,1% АЗС по країні, тоді як тиждень тому раніше показник становив 41%.