В чем обвиняют российского криптовалютчика

9 июня обнародовали обвинительный акт из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину предъявили обвинения в различных правонарушениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции США.

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Криптовалютник – житель Нью-Йорка и гражданин России, который мог незаконно отмыть более 500 миллионов долларов. Согласно судебным документам, Гугнину предъявлено обвинение в:

мошенничестве с использованием электронных и банковских средств;

сговоре с целью мошенничества;

нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA);

ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег;

не внедрении эффективной программы борьбы с отмыванием денег;

непредставлении отчетов о подозрительной деятельности;

отмывании денег и связанных обвинениях в сговоре.

Как работала схема Гугнина

По версии следствия, с июня 2023 года до января 2025 года он отмыл более 530 миллионов долларов, в частности переводы связаны с санкционными российскими банками – "Альфа-банком" и "Сбербанком".

Подсудимому предъявлено обвинение в превращении криптовалютной компании в тайный канал для отмытых денег, перемещении более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящихся под санкциями, и помощи российским конечным пользователям в приобретении конфиденциальных американских технологий,

– сказал помощник генпрокурора.

Как утверждает следствие, Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, которую он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля, а также для мошенничества с финансовыми учреждениями США.

Подозреваемый является основателем, президентом и ответственным за соблюдение требований американских компаний Evita Investments и Evita Pay. Он использовал обе компании, чтобы иностранные клиенты, многие из которых держали средства в санкционных российских банках, могли предоставлять ему криптовалюту, которую он потом отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США.

Чтобы реализовать эту схему, Гугнин мошенническим путем обманывал различные банки и криптовалютные биржи, через которые он конвертировал средства и осуществлял банковские переводы. Гугнин неоднократно врал этим банкам и биржам, говоря им, что его компания не ведет бизнес с организациями в России и не имеет дел с санкционными организациями.

Россиянин также способствовал платежам иностранных клиентов для закупки конфиденциальной электроники, включая экспортно-контролируемый сервер, разработанный американской технологической компанией, и отмывал средства от московского поставщика для закупки деталей для "Росатома".

Следствие указывает, что криптовалютник осознавал незаконность собственных действий. В его интернет-истории нашли поисковые записи: "как узнать, ведется ли против вас расследование", "уголовные дела Evita Investments", "наказание за отмывание денег в США" и "наказание за нарушение санкций ЕС в отношении товаров роскоши".

Какой срок заключения грозит Гугнину

Если Гугнин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде:

30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве;

максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, IEEPA, отмывании денег и связанном с ними сговоре;

максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы за невнедрение эффективной программы борьбы с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности.

Также возможно наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор с целью мошенничества в Соединенных Штатах и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег.