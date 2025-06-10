У чому звинувачують російського криптовалютника

9 червня оприлюднили обвинувальний акт із 22 пунктів, у якому Юрію Гугніну висунули звинувачення у різних правопорушеннях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції США.

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Криптовалютник – мешканець Нью-Йорка та громадянин Росії, який міг незаконно відмити понад 500 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, Гугніну висунуто звинувачення у:

шахрайстві з використанням електронних та банківських коштів;

змові з метою шахрайства;

порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA);

веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей;

невпровадженні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей;

неподанні звітів про підозрілу діяльність;

відмиванні грошей та пов'язаних звинуваченнях у змові.

Як працювала схема Гугніна

За версією слідства, із червня 2023 року до січня 2025 року він відмив понад 530 мільйонів доларів, зокрема перекази пов'язані із санкційними російськими банками – "Альфа-банком" і "Сбєрбанком".

Підсудному пред'явлено звинувачення у перетворенні криптовалютної компанії на таємний канал для відмитих грошей, переміщенні понад півмільярда доларів через фінансову систему США для допомоги російським банкам, що перебувають під санкціями, та допомоги російським кінцевим користувачам у придбанні конфіденційних американських технологій,

– сказав помічник генпрокурора.

Як стверджу слідство, Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він потім використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю, а також для шахрайства з фінансовими установами США.

Підозрюваний є засновником, президентом та відповідальним за дотримання вимог американських компаній Evita Investments й Evita Pay. Він використовував обидві компанії, щоб іноземні клієнти, багато з яких тримали кошти в санкційних російських банках, могли надавати йому криптовалюту, яку він потім відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США.

Щоб реалізувати цю схему, Гугнін шахрайським шляхом обманював різні банки та криптовалютні біржі, через які він конвертував кошти та здійснював банківські перекази. Гугнін неодноразово брехав цим банкам та біржам, кажучи їм, що його компанія не веде бізнес з організаціями в Росії та не має справ із санкційними організаціями.

Росіянин також сприяв платежам іноземних клієнтів для закупівлі конфіденційної електроніки, включаючи експортно-контрольований сервер, розроблений американською технологічною компанією, та відмивав кошти від московського постачальника для закупівлі деталей для "Росатома".

Слідство вказує, що криптовалютник усвідомлював незаконність власних дій. В його інтернет-історії знайшли пошукові записи: "як дізнатися, чи ведеться проти вас розслідування", "кримінальні справи Evita Investments", "покарання за відмивання грошей у США" та "покарання за порушення санкцій ЄС щодо товарів розкоші".

Який термін ув’язнення загрожує Гугніну

Якщо Гугніна буде визнано винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді:

30 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення у банківському шахрайстві;

максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, IEEPA, відмиванні грошей та пов'язаній з ними змові;

максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за невпровадження ефективної програми боротьби з відмиванням грошей та неподання звітів про підозрілу діяльність.

Також можливе покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за змову з метою шахрайства у Сполучених Штатах та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.