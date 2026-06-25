Кого исключили из санкционных списков

Об отмене санкций сообщило Министерство финансов США на своем официальном сайте.

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Среди россиян, исключенных из списков граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN), в основном чиновники банковской сферы:

Герман Белоус, заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк";

Михаил Клюкин, входящий в наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк";

Виктор Николаев, Ирина Кремлева и Надежда Черкасова – все члены правления ПАО "Банк "ФК Открытие"";

а также Максим Смирнов, гражданин России;

и Иван Потанин, который является сыном российского олигарха Владимира Потанина, руководителя горно-металлургического концерна "Норильский никель".

Исключение из санкций последнего привлекает наибольшее внимание. Ведь сам Владимир Потанин остается под санкциями Великобритании из-за поддержки российского режима.

Кроме того, США сняли санкции с судов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров". Это крупные сухогрузы, которые используются для различных целей. Оба связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией России.

Из "черного списка" исключили и две компании из Турции:

производителя лифтов IDA Asansor, который попал под ограничения из-за поставок в Россию грузов для оборонной промышленности;

и торговую компанию DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI, которая экспортировала микроэлектронные компоненты для российского ВПК.

Почему могли снять санкции

Причину отмены санкций против этих лиц и компаний в США не назвали.

Однако в конце мая Минфин США объявил о программе "модернизации санкций". В ведомстве подчеркнули, что санкции не должны быть "пожизненным наказанием", а должны оставаться эффективным инструментом давления.

Тогда из списков были исключены 76 физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, больше не представляли актуальной угрозы или в отношении которых изменились обстоятельства.

Таким образом, США снимают все больше санкций с россиян и российских компаний, а также связанных с Россией фирм из других стран. Напомним, что в марте Минфин исключил из списка ограничений три компании из ОАЭ и Турции, связанные с Россией.