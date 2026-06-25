Кого прибрали з санкційних списків

Про зняття санкцій повідомило Міністерство фінансів США на своєму офіційному сайті.

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Серед росіян, які були виключені зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) в основному посадовці банківської сфери:

Герман Білоус, який є заступником голови правління АТ АКБ "Новікомбанк";

Михайло Клюкін, який входить до наглядової ради ПАТ "Совкомбанк";

Віктор Ніколаєв, Ірина Кремлева та Надія Черкасова – усі члени правління ПАТ Банк "ФК Открытие";

а також Максим Смірнов, громадянин Росії;

та Іван Потанін, який є сином російського олігарха Володимира Потаніна, керівника гірничо-металургійного концерну "Норільський нікель".

Виключення із санкцій останнього привертає найбільше уваги. Адже сам Володимир Потанін залишається під санкціями Великої Британії через підтримку російського режиму.

Окрім того, США зняли санкції із суден "В'ячеслав Аршинов" та "Геннадій Єгоров". Це великі суховантажні кораблі, які використовуються для різних цілей. Обидва пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

Вилучили з "чорного списку" і дві компанії з Туреччини:

виробника ліфтів IDA Asansor, який потрапив під обмеження через постачання Росії вантажів для оборонної промисловості;

та торгівельну DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI, яка експортувала мікроелектронні компоненти для російського ВПК.

Чому могли зняти санкції

Причину скасування санкцій проти цих осіб та компаній у США не назвали.

Однак наприкінці травня Мінфін США оголосив про програму "модернізації санкцій". У відомстві наголосили, що санкції не повинні бути "довічним покаранням", а мають залишатися ефективним інструментом тиску.

Тоді зі списків прибрали 76 фізичних та юридичних осіб, які, на думку Вашингтона, більше не становили актуальної загрози або щодо яких змінилися обставини.

Ото, США знімають все більше санкцій з росіян та компаній Росії, а також пов'язаних з нею фірм з інших країн. Нагадаємо, що у березні Мінфін виключив зі списку обмежень три компанії з ОАЕ і Туреччини, пов'язані з Росією.