Какое соглашение подпишет Сербия с Россией?

По соглашению, поставки российского газа ежегодно будут составлять 2,5 миллиарда кубометров. Об этом сообщил глава государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам Баятовича, Сербия уже достигла договоренностей об импорте газа из Азербайджана и России:

Азербайджан будет поставлять 2,5 миллиона кубометров ежедневно;

Россия дополнительно будет транспортировать ежедневно 9,5 миллиона кубометров.

Он добавил, что единственное газовое хранилище Сербии вмещает всего 780 миллионов кубометров газа. Но при необходимости есть возможность привлечь дополнительно еще 200 миллионов кубометров из хранилища Венгрии.

Сербия остается одним из немногих европейских покупателей российского газа, даже несмотря на стремление присоединиться к ЕС,

– отмечает издание.

Хотя Брюссель давит на власти страны, чтобы и поддержал западные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину, Сербия пока избегает ограничений.

Сейчас сербская нефтегазовая компания NIS (Naftne Industrije Srbije), контрольный пакет которой принадлежит российским "Газпром нефти" и "Газпрому", пытается уже в седьмой раз отсрочить санкции США против нее, которые могут ударить по поставкам нефти в страну.

Во вторник, 23 сентября, планируется встреча сербского президента Александра Вучича с госсекретарем США Марко Рубио, на которые, в частности, будут говорить и о санкциях против NIS.

Важно! Заметим, что в августе США снова отложили внедрение санкций против NIS. Как писало тогда Reuters, именно сербским чиновникам удалось добиться отсрочки ограничений для компании, которая занимается производством на единственном нефтеперерабатывающем заводе страны.

Отношения Сербии и России: что известно?