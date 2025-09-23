Яку угоду підпише Сербія з Росією?

За угодою, постачання російського газу щороку складатиме 2,5 мільярда кубометрів. Про це повідомив очільник державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Газпром" втрачає позиції в Молдові: його "дочка" залишилась без ліцензії

За словами Баятовича, Сербія вже досягла домовленостей про імпорт газу з Азербайджану та Росії:

Азербайджан постачатиме 2,5 мільйона кубометрів щодня;

Росія додатково транспортуватиме щоденно 9,5 мільйона кубометрів.

Він додав, що єдине газове сховище Сербії вміщує усього 780 мільйонів кубометрів газу. Але за потреби є можливість залучити додатково ще 200 мільйонів кубометрів зі сховища Угорщини.

Сербія залишається одним із небагатьох європейських покупців російського газу, навіть попри прагнення приєднатися до ЄС,

– наголошує видання.

Хоча Брюссель тисне на владу країни, щоб та підтримав західні санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, Сербія поки що уникає обмежень.

Наразі сербська нафтогазова компанія NIS (Naftne Industrije Srbije), контрольний пакет якої належить російським "Газпром нєфті" та "Газпрому", намагається вже всьоме відтермінувати санкції США проти неї, які можуть вдарити по постачанню нафти в країну.

У вівторок, 23 вересня, планується зустріч сербського президента Александра Вучича з держсекретарем США Марко Рубіо, на які, зокрема, говоритимуть і про санкції проти NIS.

Важливо! Зауважимо, що у серпні США знову відклали впровадження санкції проти NIS. Як писало тоді Reuters, саме сербським чиновникам вдалося домогтися відтермінування обмежень для компанії, яка займається виробництвом на єдиному нафтопереробному заводі країни.

Стосунки Сербії та Росії: що відомо?