Как выглядит обновленный сирийский фунт?

На разноцветных банкнотах изображены исключительно сельскохозяйственные продукты. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Сирийское арабское информационное агентство.

Во время презентации новой валюты сирийские чиновники сообщили, что для получения опыта посещали центральные банки и международные финансовые учреждения в разных странах мира.

Отныне на деньгах Сирии нет изображений памятников и людей, в частности Башара Асада. Дизайнеры изобразили на купюрах товары, традиционно доступные в местности – пшеницу, хлопок, оливки и тому подобное.

Кроме того, валюту деноминировали, убрав два нуля, поскольку за время войны она обесценилась более чем на 99%.

Новая валюта в Сирии: смотрите фото

К слову, еще в августе источники сообщили Reuters, что печать новых денег Сирия поручила российскому государственному предприятию "Гознак". К слову, именно оно обеспечивало валютой режим Асада.

Новая валюта является выражением новой национальной идентичности и отхода от канонизации личностей, поскольку мы обратились к символическим образам, связанных с сирийской реальностью, ведь люди приходят и уходят,

– сказал президент.

По состоянию на 29 декабря, согласно официальному курсу Нацбанка страны, доллар США стоит 11 110 сирийских фунтов, а евро – 13 063.

Пока неизвестно, как курс изменится с введением новой валюты. Однако президент призвал граждан не спешить с обменом – старые и новые банкноты пока будут ходить одновременно.

Что этому предшествовало?